Difesa da incubo fa festa la Casertana | il Foggia rimonta due gol ma si arrende a Kallon

La Casertana batte il Foggia 3-2 dopo una rimonta pazzesca. I rossoneri partono male, subiscono due gol nei primi tempi, ma non mollano. Con grinta, trovano la forza di reagire e alla fine conquistano tre punti importanti. La vittoria dà morale alla squadra di casa, mentre il Foggia resta con l’amaro in bocca per aver perso in extremis, nonostante una rimonta che sembrava possibile.

Terza sconfitta di fila per i satanelli che risolvono anche la crisi della Casertana. Padroni di casa avanti di due gol con Llano e Oukhadda, poi Cangiano dimezza il passivo. Nella ripresa Nocerino firma il pari, che dura solo tre minuti prima del timbro di Kallon C'era più di un presupposto per tornare dal ‘Pinto’ almeno con un punto: la crisi di risultati della Casertana, le indisponibilità, così tante da costringere il tecnico a cambiare sistema di gioco. E invece, anche a Caserta il Foggia capitola, rimediando il terzo k.o. di fila nonché il nono lontano dallo Zaccheria. Una sconfitta pesante, non solo per la classifica, ma anche per l'andamento della partita, durante la quale la formazione di Barilari, dopo aver regalato due gol su altrettanti calci piazzati, è riuscita a ripristinare la parità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

