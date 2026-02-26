La situazione è difficile ma non impossibile

La situazione attuale nel calcio spagnolo si presenta complessa, ma ci sono ancora margini per affrontare le difficoltà. La squadra deve concentrarsi su ogni partita come fosse una finale, senza lasciarsi condizionare dalle problematiche esterne. L’allenatore del Levante ha ribadito l’importanza di mantenere un atteggiamento determinato e di guardare avanti con fiducia, anche in un momento delicato.

luís Castro parla chiaro: "Parlo sempre di come dobbiamo guardare avanti e vedere le partite come finali"Non ce n'è altro per l'allenatore del Levante. La squadra di Granota affronterà venerdì una delle prime finali sulla strada della permanenza dopo tre sconfitte consecutive. Reset dopo tre sconfitte: "Parlo sempre di come dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare tutte le partite come finali. La situazione è difficile ma non impossibile. Dobbiamo guardare alle prossime partite con concentrazione e tanta voglia di vincere. Se otteniamo i risultati, le cose cambiano molto velocemente". Alavés, rivale che ha privato la squadra della promozione nel 2022: "Sì, lo so.