Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno colpito una struttura portuale in Venezuela, ritenuta collegata alle attività di traffico di droga attraverso navi venezuelane. L'intervento mira a contrastare il narcotraffico e a rafforzare le azioni di sicurezza nella regione. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta internazionale contro il traffico illecito e le reti criminali coinvolte.

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro una “zona portuale” collegata a presunte navi del Venezuela adibite al trasporto della droga. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è stata una “grave esplosione” nel punto in cui “hanno caricato le barche di droga”, ma non ha fornito ulteriori dettagli né ha indicato la posizione del molo. Il governo venezuelano non ha ancora risposto. L’esplosione è stata causata da un attacco con drone effettuato dalla CIA, hanno affermato la CNN e il New York Times, citando fonti vicine alla vicenda. Se confermata, si tratterebbe della prima operazione statunitense nota in Venezuela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che gli Stati Uniti hanno colpito una “grande struttura” in Venezuela collegata alle presunte navi della droga

