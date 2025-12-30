Trump dice che gli Stati Uniti hanno colpito una grande struttura in Venezuela collegata alle presunte navi della droga
Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno colpito una struttura portuale in Venezuela, ritenuta collegata alle attività di traffico di droga attraverso navi venezuelane. L'intervento mira a contrastare il narcotraffico e a rafforzare le azioni di sicurezza nella regione. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta internazionale contro il traffico illecito e le reti criminali coinvolte.
Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro una “zona portuale” collegata a presunte navi del Venezuela adibite al trasporto della droga. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è stata una “grave esplosione” nel punto in cui “hanno caricato le barche di droga”, ma non ha fornito ulteriori dettagli né ha indicato la posizione del molo. Il governo venezuelano non ha ancora risposto. L’esplosione è stata causata da un attacco con drone effettuato dalla CIA, hanno affermato la CNN e il New York Times, citando fonti vicine alla vicenda. Se confermata, si tratterebbe della prima operazione statunitense nota in Venezuela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela
Leggi anche: Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano?
La Strategia di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti è quello che serve per un'Europa attendista – Le Taurillon; Nigeria, raid USA contro l’IS. Trump: “Uccidevano cristiani”; L'attacco Usa in Nigeria e la versione di Trump: «Proteggo i cristiani dall'Isis»; Perché l’attacco Usa in Nigeria è un messaggio di Trump ai suoi elettori.
Cosa dice il piano di pace in 20 punti che Trump e Zelensky hanno discusso, con i nodi irrisolti del Donbas e di Zaporizhzhia - Lago, hanno annunciato di aver concordato il 90% del documento. wired.it
Zelensky, ‘Gli Stati Uniti offrono garanzie di sicurezza per 15 anni. E’ poco…’ - Salgono solo le percentuali dell'ottimismo, ‘Accordo pronto al 95%’. notiziegeopolitiche.net
Trump dice che gli Stati Uniti hanno colpito una "grande struttura" in Venezuela collegata alle presunte navi della droga - Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro una “zona portuale” collegata a presunte navi del Venezuela adibite al trasporto della droga. msn.com
RAW: Trump afferma che gli Stati Uniti hanno colpito un presunto molo di un barcone di droga in V...
"Dal presidente russo Vladimir Putin non arrivanosegnali di pace. Ecco perché, naturalmente, abbiamo bisogno di dialogo, e di pressione da parte del presidente Trump" dice il Presidente ucraino a Fox News. x.com
"Dal presidente russo Vladimir Putin non arrivanosegnali di pace. Ecco perché, naturalmente, abbiamo bisogno di dialogo, e di pressione da parte del presidente Trump" dice il Presidente ucraino a Fox News. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.