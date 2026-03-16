Donald Trump ha accusato la NATO di essere troppo costosa per gli Stati Uniti e ha chiesto agli alleati di aumentare i loro contributi finanziari. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato che gli alleati devono assumersi più responsabilità e ha sottolineato che gli Stati Uniti non possono essere l’unico a garantire la sicurezza collettiva. L’intervento ha suscitato reazioni e discussioni tra gli analisti.

Donald Trump si è messo l’abito del profeta e si è seduto davanti ai giornalisti ieri e ha detto: “So che proteggeremo” i nostri alleati della Nato “se mai dovessero avere bisogno, ma se fossimo noi ad avere bisogno, loro non sarebbero lì per noi, lo so da moltissimo tempo”, ha insistito il presidente americano, ribadendo quello che aveva detto domenica all’editorialista del Financial Times, Edward Luce, in una conversazione di otto minuti: “Siamo stati molto gentili, non dovevamo aiutarli con l’Ucraina, l’Ucraina è a migliaia di chilometri da noi, ma li abbiamo aiutati, perché ho sempre detto che noi ci saremmo sempre stati per loro, ma non sono sicuro che loro ci saranno per noi”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Prima Trump dissesta la Nato, poi pretende il suo aiuto

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