Groenlandia Trump insiste | Ne abbiamo bisogno La replica | Adesso basta

Il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva espresso l’intenzione di annettere la Groenlandia. Dopo ripetute minacce, la replica ufficiale è stata chiara: “Adesso basta”. La questione solleva questioni di sovranità e rapporti internazionali, richiedendo un approccio pacato e rispettoso delle autonomie locali.

Il presidente della Groenlandia contro Trump: "Basta con le fantasie di annessione" - Il leader della Groenlandia ha dichiarato che «basta, ne abbiamo abbastanza», mentre gli alleati della Danimarca in Europa hanno ribadito che il futuro dell’isola artica deve essere deciso dal suo pop ... globalist.it

Trump: abbiamo bisogno della Groenlandia. Tajani: l’Ue garantisca l’indipendenza del territorio - Il capo del governo groenlandese Nielssen: basta fantasie di annessione, ma siamo aperti al dialogo. milanofinanza.it

Trump insiste en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional

“Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in grado di farlo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dall’Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lag - facebook.com facebook

#Trump: anche la Ue ha interesse che gli Usa prendano la #Groenlandia x.com

