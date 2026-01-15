Israele ha chiesto a Trump di rinviare l' attacco

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto a Donald Trump di posticipare eventuali azioni militari contro l’Iran, durante un colloquio avvenuto il 14 gennaio. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni nella regione, mentre gli Stati Uniti valutano possibili interventi. La comunicazione evidenzia l’importanza delle strategie diplomatiche e delle relazioni tra Israele e Stati Uniti in un momento di crescente instabilità.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del 1979. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila secondo le stime di alcuni media iraniani. Washington impone dazi a chi commercia con Teheran e minaccia un intervento armato. Il regime rilancia: "Aperti al dialogo, ma pronti alla guerra". . 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Venezuela, Trump nega l’attacco imminente ma Maduro corre ai ripari: ha chiesto aiuto a Putin, Xi e Pezeshkian Leggi anche: Israele, Netanyahu ha chiesto la grazia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Regno Unito chiude temporaneamente l’ambasciata a Teheran. Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Un massacro, migliaia di uccisi in Iran. Trump: «Stiamo arrivando»; Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni. Trump fiuta l'affare. Un resort sciistico per saldare la tregua fra Israele e Siria - C'è tutto l'approccio da immobiliarista del presidente nell'idea di trasformare una zona cuscinetto del Monte Hermon in piste da sci gestite dalle due ... huffingtonpost.it

A Gaza è cominciata la “fase due” del piano di Trump, più o meno - Lo hanno detto gli Stati Uniti: dovrebbe portare a un nuovo governo della Striscia, ma molte cose sono incerte o non stanno funzionando ... ilpost.it

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos - Sono 538 i manifestanti uccisi in due settimane di proteste contro il regime in Iran: lo sostiene l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Activists News Agency. ilsole24ore.com

Power Play: Venezuela, the New MBS and Trump’s World | Sami Hamdi

Israele ha ordinato la chiusura per 30 giorni dell’ospedale UNRWA a Gerusalemme occupata, nel Quartiere Musulmano. La struttura, attiva dagli anni Cinquanta, è stata per decenni uno dei pochi presidi che garantivano cure accessibili a rifugiati palestinesi, i x.com

