xi jinping ha promesso di riunificare cina e taiwan nel suo discorso di capodanno

Nel suo discorso di Capodanno, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l’obiettivo di riunificare Cina e Taiwan. La dichiarazione rappresenta un impegno ufficiale del governo cinese, in un contesto di tensioni e questioni politiche tra le due parti. La questione della riunificazione rimane un tema centrale nelle relazioni internazionali e nei rapporti tra Pechino e Taipei.

Nel suo annuale discorso alla nazione in occasione del Capodanno, tenuto a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di riunificare Cina e Taiwan. Parlando il giorno dopo la conclusione di intense esercitazioni militari cinesi intorno all’isola, il leader ha dichiarato: «La riunificazione della nostra madrepatria, una tendenza dei nostri tempi, è inarrestabile». La Cina rivendica Taiwan, un’isola autonoma, come parte del suo territorio e ha da tempo giurato di annetterla a sé, anche ricorrendo alla forza, se necessario. L’Intelligence statunitense, dal canto suo, è sempre più preoccupata per le crescenti capacità delle forze armate cinesi di lanciare un simile attacco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

