Trump | Cuba? Posso liberarla o prenderla credo che avrò l’onore di conquistarla

Un politico ha dichiarato di avere l’intenzione di conquistare Cuba, affermando che sarebbe un grande onore. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico e ha suscitato attenzione tra i media. La dichiarazione si inserisce in un intervento più ampio, senza ulteriori dettagli o spiegazioni sulla strategia o sulle motivazioni dietro queste parole.

(Adnkronos) – "Credo proprio che avrò l'onore di conquistare Cuba. Sarebbe fantastico. Un grande onore". L'Avana ancora nel mirino del presidente Usa Donald Trump, che stavolta in una conferenza stampa a Washington è tornato a parlare dell'isola con toni meno concilianti rispetto ai giorni scorsi. "Posso liberarla o prenderla – ha detto -, penso di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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