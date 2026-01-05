Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che gli ufficiali degli Stati Uniti non ritengono che l’Ucraina abbia preso di mira la residenza di Vladimir Putin in un recente attacco con droni. Questa affermazione contrasta con le dichiarazioni del Cremlino, che aveva espresso preoccupazione per l’episodio. La vicenda evidenzia le diverse interpretazioni degli eventi in un contesto di crescente tensione tra Russia, Ucraina e Stati Uniti.

Il presidente Usa Donald Trump domenica ha detto ai giornalisti che i funzionari statunitensi hanno stabilito che l’Ucraina non ha preso di mira una residenza appartenente al presidente russo Vladimir Putin in un attacco con droni la scorsa settimana, contestando le affermazioni del Cremlino, che Trump aveva inizialmente accolto con profonda preoccupazione. La scorsa settimana il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che l’Ucraina ha lanciato un’ondata di droni contro la residenza statale di Putin nella regione nordoccidentale di Novgorod che i sistemi di difesa russi sono stati in grado di bloccare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Non credo che Kiev abbia attaccato la residenza di Putin"

Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump: «Non credo che Kiev abbia colpito la residenza di Putin»; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Trump: non credo che Kiev abbia tentato di colpire residenza Putin; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio.

