Il 17 marzo 2026, Donald Trump ha rivolto un duro attacco a Gavin Newsom, affermando che un dislessico non può diventare presidente. La replica del governatore della California non si è fatta attendere e ha definito Trump un

Roma, 17 marzo 2026 - Donald Trump è tornato ad attaccare il governatore dem della California, Gavin Newsom, discutibilmente puntando sulla sua dislessia e attirandosi contro diverse critiche. Il tycoon, mettendo a suo modo le mani avanti (sulle prossime elezioni presidenziali, ndr), ha affermato che le persone con difficoltà di apprendimento non dovrebbero diventare presidenti. "I dislessici non possono fare il presidente”. "Onestamente, sono a favore delle persone con difficoltà di apprendimento, ma non del mio presidente. Non voglio, penso che un presidente non dovrebbe avere difficoltà di apprendimento, ok? E so che è molto controverso dire una cosa così orribile", aveva azzardato ieri, con i distinguo del caso, perché conscio di toccare un tasto delicato che non riguarda solo Newsom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump attacca Newsom: “Un dislessico non può fare il presidente”. Il governatore risponde: “Idiota che bombarda i bambini e protegge i pedofili”

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