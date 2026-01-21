L’appello di Newsom a Stati europei invita a mantenere ferme posizioni di fronte alle pressioni di Donald Trump. Il governatore statunitense ha descritto il leader come un T-Rex, sottolineando la necessità di non cedere alle sue strategie. Un invito alla coesione e alla determinazione, affinché i Paesi dell’UE non diventino complici di eventuali ingiustizie o pressioni esterne.

Un appello agli Stati dell’Unione europee a tenere la schiena dritta contro le angherie di Donald Trump. “È ora di reagire. È ora di fare sul serio e smettere di essere complici “. L’invito arriva da Gavin Newsom, governatore democratico della California e probabile candidato alle presidenziali del 2028, presente in questi giorni al Forum economico di Davos. “L’ho visto negli Stati Uniti – ha detto l’ex sindaco di San Francisco in un’intervista al Corriere della Sera -, con il Congresso supino che gioca su due fronti: dicono una cosa in un messaggio o in un tweet e un’altra in pubblico. È ora di avere dei principi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump, il governatore Newsom: “E’ un T-Rex, ti divora. Ma i Paesi Ue non si pieghino e smettano di essere complici”

Leggi anche: In California passa la legge sui collegi elettorali, il governatore dem Newsom esulta e Trump minaccia indagini: “Voto incostituzionale”

Trump può davvero imporre dazi ai singoli Paesi Ue? Tecnicamente sì, ma è molto complicato. Ecco perchéTrump può tecnicamente imporre dazi ai singoli Paesi dell’UE, ma la procedura è complessa e soggetta a numerosi vincoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Trump, il governatore dem Newsom all'Europa: Basta convenevoli, combattete il fuoco con il fuoco; Il governatore della California Newsom contro i leader europei: Inchinati a Trump; Il governatore della California Newsom: Donald? Un tirannosauro. Nessuna pacificazione è possibile; Il governatore della California Newsom: Diplomazia, con Trump? Gli europei devono reagire e smettere di essere complici. È un T-rex, ti divora.

Il governatore della California Newsom: «Trump è un T-Rex. Europei, se non smettete di inginocchiarvi, vi divorerà»Intervista al democratico Newsom, governatore della California, che dice: «Usare la diplomazia con Donald? Quello è un T-Rex» ... msn.com

Il governatore della California Newsom: Donald? Un tirannosauro. Nessuna pacificazione è possibileIl politico democratico invita gli europei a non abbassare la guardia: Basta lusinghe, i leader del Vecchio Continente rispondano colpo su colpo ... repubblica.it

“Raddrizzate la schiena e smettetela di inginocchiarvi O Trump vi distruggerà” I buoni consigli del governatore della California all’Europa @federicofubini, @Corriere x.com

The Epoch Times Italia. . Il governatore della California Gavin Newsom critica duramente l’Europa per la sua “complicità” nei confronti di Trump, definendo patetici i premi Nobel dati via e invitando i leader europei a stare dritti, uniti e a difendere i propri principi facebook