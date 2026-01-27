Newsom attacca TikTok | Reprime le critiche a Trump

Newsom critica TikTok per aver, a suo avviso, repressione di contenuti critici nei confronti di Donald Trump. La questione riguarda le modalità con cui il social gestisce le opinioni scomode, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e la trasparenza delle piattaforme digitali.

Gavin Newsom accusa TikTok. Il governatore della California ha infatti puntato il dito contro il social di ByteDance per la presunta repressione di contenuti critici nei confronti del presidente americano Donald Trump. Annunciata anche un’indagine sul trattamento dei dati per individuare una presunta violazione della legge statale. L’annuncio è arrivato a poca distanza da una serie di malfunzionamenti e guasti che hanno colpito TikTok fra le giornate di domenica 25 e lunedì 26 gennaio, che la società ha attribuito a problemi di sistema. Newsom contro TikTok e la replica della piattaforma. Il governatore della California Gavin Newsom (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

