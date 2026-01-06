Il leader statunitense Donald Trump ha dichiarato che in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni, sottolineando la necessità di un percorso di risanamento del Paese prima di procedere con nuove consultazioni elettorali. Questa posizione riflette l’attuale situazione politica e sociale del Venezuela, evidenziando l’importanza di stabilità e riforme prima di affrontare importanti passaggi democratici.

NEW YORK – Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: “dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’è modo che la gente possa votare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), in un’intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: “No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalità”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Trump: “Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo”

Leggi anche: Trump: ‘per ora nessuna elezione in Venezuela’

Leggi anche: Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma.

Trump, il Venezuela e la guerra che “non c’è”: la narrativa di sicurezza degli USA - Trump, dopo l’arresto di Maduro, esclude elezioni immediate in Venezuela, ipotizza interventi sulle infrastrutture petrolifere e ribadisce che gli USA non sono “in guerra” con il paese. tag24.it