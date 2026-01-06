Trump | Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni ci vorrà tempo

Da lopinionista.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader statunitense Donald Trump ha dichiarato che in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni, sottolineando la necessità di un percorso di risanamento del Paese prima di procedere con nuove consultazioni elettorali. Questa posizione riflette l’attuale situazione politica e sociale del Venezuela, evidenziando l’importanza di stabilità e riforme prima di affrontare importanti passaggi democratici.

NEW YORK – Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: “dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’è modo che la gente possa votare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), in un’intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: “No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalità”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

trump nessuna elezione in venezuela in 30 giorni ci vorr224 tempo

© Lopinionista.it - Trump: “Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo”

Leggi anche: Trump: ‘per ora nessuna elezione in Venezuela’

Leggi anche: Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma.

trump nessuna elezione venezuelaTrump, il Venezuela e la guerra che “non c’è”: la narrativa di sicurezza degli USA - Trump, dopo l’arresto di Maduro, esclude elezioni immediate in Venezuela, ipotizza interventi sulle infrastrutture petrolifere e ribadisce che gli USA non sono “in guerra” con il paese. tag24.it

trump nessuna elezione venezuelaUSA - Trump: "Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo" - Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: "dobbiamo prima risanare il Paese. napolimagazine.com

trump nessuna elezione venezuelaTrump: “Gli Usa non sono in guerra con il Venezuela” - In un’intervista a Nbc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tracciato la linea della posizione americana sulla crisi venezuelana ... interris.it

Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA

Video Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.