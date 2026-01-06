Trump | Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni ci vorrà tempo
Il leader statunitense Donald Trump ha dichiarato che in Venezuela non si terranno elezioni nei prossimi 30 giorni, sottolineando la necessità di un percorso di risanamento del Paese prima di procedere con nuove consultazioni elettorali. Questa posizione riflette l’attuale situazione politica e sociale del Venezuela, evidenziando l’importanza di stabilità e riforme prima di affrontare importanti passaggi democratici.
NEW YORK – Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: “dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’è modo che la gente possa votare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), in un’intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: “No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalità”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Trump: ‘per ora nessuna elezione in Venezuela’
Leggi anche: Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”
Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'; Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma.
Trump, il Venezuela e la guerra che “non c’è”: la narrativa di sicurezza degli USA - Trump, dopo l’arresto di Maduro, esclude elezioni immediate in Venezuela, ipotizza interventi sulle infrastrutture petrolifere e ribadisce che gli USA non sono “in guerra” con il paese. tag24.it
USA - Trump: "Nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo" - Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: "dobbiamo prima risanare il Paese. napolimagazine.com
Trump: “Gli Usa non sono in guerra con il Venezuela” - In un’intervista a Nbc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tracciato la linea della posizione americana sulla crisi venezuelana ... interris.it
Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA
Blitz americano nella notte: Trump “rimuove” il governatore della Sicilia, Renato Schifani. Secondo fonti molto riservate, l’operazione si sarebbe svolta in silenzio assoluto. Nessuna conferma, solo ironia. Sicilia, Italia Foto: Satira Agrigentina SiciliaFanpage© - facebook.com facebook
L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.