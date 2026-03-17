Sabato 21 marzo 2026 si terrà a Belluno un incontro di alto livello per discutere delle conseguenze del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L’evento coinvolgerà esperti e analisti che approfondiranno gli effetti di questa scelta sulle dinamiche economiche. La giornata sarà dedicata a confronti e analisi senza pregiudizi o interpretazioni speculative.

Un incontro di alto profilo si terrà sabato 21 marzo 2026 a Belluno per analizzare le ripercussioni del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L’Associazione Liberal Belluno, sotto la guida della presidente Rosalba Schenal, ha organizzato il dibattito intitolato Trump 2.0: America scatenata. L’appuntamento è fissato alle ore 17:30 presso la Sala Teatro del Centro Congressi in piazza Piloni. Due esperti nazionali sono stati invitati a smontare le narrazioni semplificate e offrire una visione concreta delle nuove dinamiche globali. Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, porterà la sua competenza sulla strategia internazionale, mentre Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, analizzerà gli impatti socio-economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump 2.0: come il ritorno a Casa Bianca impatta l’economia

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