Trump come il ' Gladiatore' in un video della Casa Bianca
La Casa Bianca ha diffuso un video che richiama la celebre scena del film
Ispirandosi a una celebre scena della battaglia iniziale del film campione d’incassi del 2000 ‘Il Gladiatore’ di Ridley Scott, la Casa Bianca ha pubblicato un video con il messaggio “Just Getting Started” (“È solo l’inizio”), associando immagini di Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio a scene del presidente Donald Trump. Il video, intitolato ‘Il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026’, riprende frasi iconiche del film come “Al mio segnale, scatenate l’inferno” e “Forza e onore”, accompagnate da musica ritmata, alternate a immagini di Trump e della moglie Melania durante visite alle forze armate statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca: così il presidente Usa prepara il suo team al 2026
Leggi anche: Trump come ‘Il Gladiatore’, il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026
Simona Molinari a Catania con il Brass.
Trump come il gladiatore: nel video della Casa Bianca carica il suo staff per il 2026 con la frase «Al mio segnale scatenate l'inferno» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come il celebre gladiatore Massimo Decimo Meridio interpretato da Russell Crowe nel film di Ridley Scott. msn.com
Trump come il 'Gladiatore' in un video della Casa Bianca - Ispirandosi a una celebre scena della battaglia iniziale del film campione d’incassi del 2000 'Il Gladiatore' di Ridley Scott, la ... stream24.ilsole24ore.com
"Al mio segnale scatenate l'inferno": Donald Trump come il Gladiatore nel video della Casa Bianca - Il video postato sui canali social ufficiali della Casa Bianca in vista del 2026 mostra un Donald Trump in versione Gladiatore: nel video si alternano scene del celeberrimo film di Ridley Scott e appa ... repubblica.it
Donald Trump come il Gladiatore nel video della Casa Bianca: "Al mio segnale scatenate l'inferno" x.com
Sembra un fake, ma il video postato sull'account ufficiale della Casa Bianca, è vero: monta approssimativamente scene del #Gladiatore e apparizioni pubbliche di #DonaldTrump, come condottiero pronto alla devastazione. Gli autori del film hanno declinato o - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.