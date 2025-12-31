La Casa Bianca ha diffuso un video che richiama la celebre scena del film

Ispirandosi a una celebre scena della battaglia iniziale del film campione d’incassi del 2000 ‘Il Gladiatore’ di Ridley Scott, la Casa Bianca ha pubblicato un video con il messaggio “Just Getting Started” (“È solo l’inizio”), associando immagini di Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio a scene del presidente Donald Trump. Il video, intitolato ‘Il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026’, riprende frasi iconiche del film come “Al mio segnale, scatenate l’inferno” e “Forza e onore”, accompagnate da musica ritmata, alternate a immagini di Trump e della moglie Melania durante visite alle forze armate statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump come il 'Gladiatore' in un video della Casa Bianca

Leggi anche: Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca: così il presidente Usa prepara il suo team al 2026

Leggi anche: Trump come ‘Il Gladiatore’, il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Simona Molinari a Catania con il Brass.

Trump come il gladiatore: nel video della Casa Bianca carica il suo staff per il 2026 con la frase «Al mio segnale scatenate l'inferno» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come il celebre gladiatore Massimo Decimo Meridio interpretato da Russell Crowe nel film di Ridley Scott. msn.com