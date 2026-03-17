Un giovane imprenditore della provincia di Avellino è coinvolto in un'indagine che riguarda truffe online e riciclaggio di denaro. L’indagine, condotta dalle autorità competenti, ha portato al suo coinvolgimento insieme ad altri soggetti. Le forze dell’ordine hanno eseguito delle operazioni di polizia, sequestrando documenti e beni riconducibili all’attività illecita. La vicenda riguarda diversi aspetti legati alla frode digitale e ai flussi finanziari illeciti.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche un giovane imprenditore originario della Provincia di Avellino tra le 32 persone gravemente indiziate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema criminale dedito a frodi informatiche, accessi abusivi e riciclaggio, con l’aggravante delle finalità mafiose. Al centro delle indagini, coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, un’organizzazione ritenuta capace di mettere in piedi sofisticate truffe online attraverso tecniche di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito, con l’obiettivo di sottrarre denaro a ignari correntisti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 28enne avrebbe avuto un ruolo di supporto logistico per il gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe online e riciclaggio: coinvolto anche un imprenditore irpino

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