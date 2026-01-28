ipotesi riciclaggio perquisita la deutsche bank coinvolto abramovich

La Deutsche Bank è finita sotto inchiesta. La polizia ha perquisito gli uffici di Francoforte e una filiale di Berlino. Gli investigatori sospettano un possibile riciclaggio di denaro e hanno coinvolto anche Abramovich, che potrebbe essere collegato alle operazioni. La banca tedesca si difende, ma l’indagine prosegue.

Perquisizioni sono state condotte presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo "Spiegel "- la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando pienamente". Secondo quanto riporta Der Spiegel una trentina di funzionari dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sono arrivati nella sede centrale della banca nel centro di Francoforte poco dopo le 10 del mattino nel quadro di un'indagine "contro persone e dipendenti precedentemente sconosciuti della Deutsche Bank" con sospetto di riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La polizia ha perquisito gli uffici della Deutsche Bank a Francoforte e una filiale di Berlino.

Questa mattina, circa trenta agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank a Francoforte.

