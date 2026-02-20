L’ex Pd Fassina | Bene tassare gli extraprofitti Ma il governo improvvisa

L’ex esponente del Pd Fassina critica il governo per aver tassato gli extraprofitti. La causa è l’applicazione affrettata di misure senza una strategia chiara. Fassina afferma che il principio di tassare i profitti straordinari è corretto, ma le modalità adottate sono premature e disordinate. Il governo ha negoziato con alcune aziende per evitare danni economici, ma la sua gestione appare improvvisata. La discussione sulla tassazione si accende in un momento di grande incertezza politica. Ora si chiede un intervento più deciso e pianificato.

Il già viceministro e parlamentare: "Il principio è giusto ma il prelievo una tantum è solo un metodo per mettere una toppa. Non si intervenga punendo i singoli settori" “Il principio è giusto ma il governo lo applica in maniera improvvisata, con misure negoziate con i diretti interessati al solo scopo di metterci una toppa”. Stefano Fassina, ex viceministro e parlamentare del Pd, poi esponente di Sinistra italiana, economista, legge in questo modo l’aumento della tassazione alle aziende energetiche da parte del governo, per finanziare le misure contenute nel dl Bollette. La copertura finanziaria, infatti, nel decreto è assicurata dall’aumento del 2 per cento dell’aliquota Irap per i soggetti attivi nei settori della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’ex Pd Fassina: “Bene tassare gli extraprofitti. Ma il governo improvvisa” Sicurezza al porto, Bakkali (Pd): "Bene il protocollo, ma serve un intervento del Governo a tutela dei portuali"L’onorevole Ouidad Bakkali del PD evidenzia l’importanza del nuovo protocollo sulla sicurezza portuale sottoscritto a Ravenna, sottolineando la necessità di un intervento governativo per garantire piena tutela ai lavoratori. Energie, svolta legale UE: via libera al tetto agli extraprofitti, ma tutelati gli investimenti nel settore.L’Italia si prepara a una svolta nel settore energetico dopo la decisione dell’UE di imporre un tetto agli extraprofitti delle aziende. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Fassina sfida Renzi a Roma e spacca il Pd. A sinistra nasce il Patto di cittadinanzaUno spazio in periferia. Come è stato per l’avvio del percorso d'ascolto dei cittadini il 27 novembre scorso a Ostia, così il comitato elettorale per Stefano Fassina Sindaco di Roma nasce a ... affaritaliani.it Pd, Beppe Grillo si candida. Fassino: BoutadeL'annuncio del comico sul blog: Il 25 ottobre ci saranno le primarie del Pdmenoelle. Voterà ogni potenziale elettore. Io mi candiderò. L'ex segretario ds: Non è iscritto al partito. Intanto Di ... ilgiornale.it Daniele Fassina - facebook.com facebook