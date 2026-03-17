Trevisani ha dichiarato a SportMediaset che la Juventus è la squadra favorita per ottenere il quarto posto in classifica. Ha espresso anche un dubbio su un aspetto che non riesce a spiegarsi riguardo ai bianconeri. La sua opinione si basa sulle attuali prestazioni e sulla posizione in campionato. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi di questa convinzione.

Trevisani ha parlato ai microfoni di SportMediaset della Juventus confermando come secondo lui è la favorita per il quarto posto. Le dichiarazioni. Il finale di stagione si accende e le analisi degli esperti iniziano a delineare gerarchie chiare per il futuro europeo dei club italiani. Durante il consueto appuntamento su Sportmediaset, il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha voluto dedicare un approfondimento alla situazione della Juventus, elogiando il percorso fatto finora sotto una guida tecnica che ha saputo navigare in acque agitate. Secondo Trevisani, i meriti della guida tecnica vanno ben oltre i semplici punti conquistati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trevisani scommette sulla Juve: «E’ la favorita per il quarto posto. Non mi spiego una cosa»

Articoli correlati

Panucci sulla lotta per il quarto posto: «La Juve è la favorita. Vi spiego il motivo. David? Con Gatti in area si creano più occasioni»di Redazione JuventusNews24Panucci a margine di un’intervista si è soffermato sulla lotta per il quarto posto lanciando la Juventus.

Bonanni scommette sulla Juve: «Se la giocherà fino alla fine per un posto in Champions, occhio a queste due rivali»di Redazione JuventusNews24Bonanni dà il suo parere sulla serratissima lotta per il quarto posto in campionato e svela l’insidia a sorpresa per la...

Approfondimenti e contenuti su Trevisani scommette

Argomenti discussi: Rigore Ricci? Trevisani punge i Rossoneri: A parti invertite milanisti in strada per la Marotta League.

Trevisani: Lavoro incredibile di Spalletti, andava già rinnovato. Juventus favorita nella corsa ChampionsIntervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della Juventus: Spalletti ha fatto un lavoro incredibile e lo ha fatto a tempo di record, perché se pensiamo a quello ... tuttojuve.com

Trevisani: La Juventus è la favorita per il quarto postoRiccardo Trevisani analizza la corsa a un posto Champions; al momento il Como è quarto, ma la squadra di Spalletti, secondo lui è favorita: Poche squadr ... libero.it