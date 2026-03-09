Bonanni scommette sulla Juve | Se la giocherà fino alla fine per un posto in Champions occhio a queste due rivali

Bonanni si esprime sulla corsa alla Champions e afferma che la Juventus lotterà fino alla fine per ottenere il quarto posto. Sottolinea inoltre che ci sono due rivali che rappresentano un rischio inatteso per la qualificazione. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale del campionato e sulle possibili sfide che il team bianconero dovrà affrontare nelle prossime partite.

Bonanni dà il suo parere sulla serratissima lotta per il quarto posto in campionato e svela l'insidia a sorpresa per la qualificazione. La corsa per conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League entra nel vivo. Il campionato di Serie A si appresta a vivere un finale incandescente. Diverse formazioni sono pronte a darsi battaglia per raggiungere l'ambito quarto posto. Tra i club accreditati per questo traguardo c'è la Juventus, che cerca di trovare la continuità di risultati per staccare le dirette concorrenti. La posta in palio è altissima. Garantirsi l'accesso alla competizione europea rappresenta uno snodo cruciale per la programmazione futura.