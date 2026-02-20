Sla | 3.500 pazienti in Italia la ricerca punta a svelare le cause
In Italia, circa 3.500 persone convivono con la Sla, una malattia che provoca la perdita progressiva delle capacità motorie. La ricerca si concentra sull’identificazione delle cause di questa condizione, ancora poco chiare. Molti studi cercano di comprendere cosa scateni questa malattia, che porta a una debilitazione sempre più grave. I medici avvertono che le diagnosi sono spesso tardive, complicando le possibilità di intervento tempestivo. La sfida resta quella di trovare soluzioni che migliorino la qualità di vita dei pazienti.
Sla: Una Sfida Medica Continua tra Ricerca, Cure e Fragilità Umana. La Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose responsabili del controllo muscolare. In Italia, si contano circa 3.500 pazienti e mille nuove diagnosi ogni anno, un numero che sottolinea l’urgenza di una ricerca più approfondita e di un supporto adeguato convive con questa patologia. Una Malattia Complessa e Variabile. La Sla, descritta per la prima volta nella seconda metà del XIX secolo, si manifesta con una notevole variabilità nei sintomi e nella loro progressione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: 'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagia
Leggi anche: SLA, 20 anni dopo: la sfida di Coscioni per cure e ricerca in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Liguria. Destinati oltre 3 mln a sostegno dei pazienti affetti da SlaLa somma è stata ripartita a seguito dello stanziamento del Ministero per gli anni 2012-2013. Le risorse saranno modulate sulla base dello stadio di gravità della malattia: da un minimo di 500 euro ad ... quotidianosanita.it
Mi chiamo Eric Dane. Sono un attore, un padre e ora una persona che vive con la SLA”. Così Eric Dane si è rivolto ai suoi follower in un video caricato su Instagram, mostrando senza filtri il volto segnato dalla malattia e una voce più lenta, ma ancora sicura. Pi - facebook.com facebook