Tragico incidente a Poirino | investito da un ventenne mentre attraversa la strada Pietro Cavaglià muore a 93 anni

Un incidente stradale a Poirino ha coinvolto Pietro Cavaglià, 93 anni, investito da un giovane mentre attraversava la strada con il deambulatore. Dopo sei giorni di ricovero al Cto di Torino, l’anziano è deceduto. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle aree pedonali e sulla tutela delle persone anziane in strada.

Investito mentre attraversava la strada con il deambulatore e ricoverato per sei giorni all'ospedale Cto di Torino. Non ce l'ha fatta Pietro Cavaglià, 92 anni, morto il 6 gennaio per le conseguenze del tragico incidente stradale in cui è stato coinvolto il 31 dicembre 2025, a Poirino

