Tragico incidente a Poirino | investito da un ventenne mentre attraversa la strada Pietro Cavaglià muore a 93 anni

Un incidente stradale a Poirino ha coinvolto Pietro Cavaglià, 93 anni, investito da un giovane mentre attraversava la strada con il deambulatore. Dopo sei giorni di ricovero al Cto di Torino, l’anziano è deceduto. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle aree pedonali e sulla tutela delle persone anziane in strada.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.