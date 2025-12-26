Investita da un' auto mentre attraversa la strada | muore una donna di 86 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una anziana di 86 anni è morta investita da un'auto nel quartiere Parioli a Roma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 26 dicembre.I fattiDa una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. 🔗 Leggi su Today.it

