Investita da un' auto mentre attraversa la strada | muore una donna di 86 anni

Una anziana di 86 anni è morta investita da un'auto nel quartiere Parioli a Roma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 26 dicembre.I fattiDa una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it

