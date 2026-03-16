Timothée Chalamet e Kylie Jenner e il bacio al Vanity Fair Oscar Party 2026

Durante il Vanity Fair Oscar Party 2026, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono stati visti scambiarsi un bacio pubblico, segnando la conclusione della stagione dei premi. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fotografi presenti all’evento. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo all’accaduto o alle eventuali implicazioni.

Dopo gli Oscar 2026, i protagonisti del settore e i grandi vincitori della serata raccolgono i loro trofei e radunano i rispettivi entourage per poi recarsi al LACMA, la nuova sede del Vanity Fair Oscar Party. A soli 30 anni, Chalamet è già una specie di veterano del settore, ma la sua apparizione di quest’anno ha rappresentato il culmine della sua impresa forse più ambiziosa finora, tanto sullo schermo quanto sul tappeto rosso. Tutte le foto Seguite la diretta streaming del Vanity Fair Oscar Party (condotta da Quenlin Blackwell, Jake Shane e Brittany Broski) subito dopo gli Oscar 2026 domenica 15 marzo alle 19:30 ora locale (le 04:30 di lunedì 16 marzo in Italia) su youtube. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Timothée Chalamet e Kylie Jenner e il bacio al Vanity Fair Oscar Party 2026 Articoli correlati Timothée Chalamet senza statuetta agli Oscar 2026, ma con Kylie Jenner accantoLa dinamica è quella che la coppia ha scelto fin dall’inizio della loro relazione: arrivare separati. Le 17 star meglio vestite al Vanity Fair Oscar Party 2026Troye Sivan in un sensuale completo Tom Ford, Sarah Pidgeon in Calvin Klein Collection, Dua Lipa in Schiaparelli e Teyana Taylor in Chanel. Timothée Chalamet and Kylie Jenner Share a Kiss at Golden Globes 2026 | E! News Approfondimenti e contenuti su Timothée Chalamet Temi più discussi: Kylie Jenner parla di Chalamet. Nel futuro? Altri figli e il cinema; Gli Oscar di Timothée Chalamet? Una notte da dimenticare; Timothée Chalamet senza statuetta agli Oscar 2026, ma con Kylie Jenner accanto; Balla, balla, Chalacoso Timothée Chalamet, l’economia dell’elemosina e l’arte di saper cercare la polemica. Kylie Jenner arrossisce parlando di Timothée Chalamet: ecco cosa è successo in un’intervistaKylie Jenner si è agitata per una domanda inaspettata su Timothée Chalamet durante un'intervista, suscitando curiosità sul loro legame. rumors.it Timothée Chalamet agli Oscar 2026: il grande deluso si consola con l'autoironia e i sorrisi di Kylie Jennerpartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Oscar 2026, niente da fare per Timothée Chalamet: è Michael B. Jordan il Miglior attore protagonista! Dopo essere stato per settimane il favorito l’attore di Marty Supreme non conquista l’agognata statuetta, che va invece al protagonista di Sinners. Cosa ne pe - facebook.com facebook Timothée Chalamet, giovane star più acclamate, è arrivato sul red carpet degli Oscar 2026. Dopo ruoli iconici in "Call Me by Your Name" e "Dune", Chalamet è candidato agli Oscar 2026 per il premio di Miglior Attore Protagonista in "Marty Supreme" di Josh S x.com