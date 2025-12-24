Quest’anno, il centro socio educativo e riabilitativo diurno ‘L’Aquilone’ di San Filippo sul Cesano introduce un nuovo pulmino dedicato ai ragazzi diversamente abili. Questo investimento rappresenta un passo importante per favorire l’autonomia e l’inclusione dei giovani, garantendo loro maggiori opportunità di partecipazione alle attività quotidiane. Un’iniziativa che riflette l’impegno del centro nel promuovere un ambiente accogliente e rispettoso delle esigenze di tutti.

E' un Natale ancora più bello, questo, per le ragazze e i ragazzi diversamente abili del centro socio educativo e riabilitativo diurno ' L'Aquilone ' di San Filippo sul Cesano e non può essere altrimenti per tutti coloro che hanno a cuore i valori dell'inclusione e della condivisione. Il Comune di Mondavio, titolare della struttura, gestita dalla cooperativa sociale 'Casa della Gioventù' di Senigallia, ha affrontato un investimento di 70mila euro per dotare questa importante realtà di un nuovo pulmino con tutti gli accorgimenti per il trasporto di chi ha una disabilità. Della cifra totale, 20mila euro sono stati coperti da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e i rimanenti 50mila provengono dal bilancio dell'Ente locale.

Un nuovo pulmino per i ragazzi diversamente abili del centro educativo

