Addio a Emanuela Roveda punto di riferimento per i diritti dei diversamente abili a Legnano

Il Comune di Legnano ha annunciato la scomparsa di Emanuela Roveda, nota come Lella, figura di riferimento per i diritti delle persone diversamente abili. Roveda, disability manager del Comune, ha dedicato il suo impegno a promuovere inclusione e pari opportunità nella comunità legnanese. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che hanno beneficiato del suo lavoro e della sua dedizione.

Legnano (Milano), 12 gennaio 2026 – Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il vicesindaco Anna Pavan e tutta la giunta comunale legnanese hanno espresso ieri il loro cordoglio per la morte di Emanuela “Lella” Roveda, disability manager del Comune di Legnano. Aveva 72 anni. “ Di Lella voglio ricordare, innanzitutto, la profonda umanità, che ne ha fatto un punto di riferimento per tutto il quartiere Canazza – sono le parole di Anna Pavan –, di cui non era originaria, ma in cui ha scelto, ormai decenni fa, di venire ad abitare”. “Donna dalla grande umanità”. "La sua umanità era tale che la sua casa era diventata un riferimento per moltissime persone che si rivolgevano a lei e al marito Franco per ogni tipo di necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Emanuela Roveda, punto di riferimento per i diritti dei diversamente abili a Legnano Leggi anche: Addio a Lella Roveda, battagliera per i diritti delle persone con disabilità Leggi anche: Foggia in ritardo, i diversamente abili: "Non c'è un taxi accessibile riservato a noi" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addio a Lella Roveda, battagliera per i diritti delle persone con disabilità - I funerali si terranno martedì 13 gennaio alle 15 nella parrocchia di San Pietro a Legnano, nel quartiere Canazza. milanotoday.it

Molto conosciuta a Legnano, Emanuela "Lella" Roveda, lottava da sempre in difesa dei diritti delle persone con disabilità #legnano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.