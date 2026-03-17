Un giovane di 24 anni, noto come Baby Gang, è stato nuovamente arrestato a Lecco. Gli sono stati contestati reati di porto abusivo di armi, rapine e maltrattamenti. L’arresto segue un fermo effettuato il 24 settembre 2025, nel quadro di un’indagine coordinata dalla procura locale. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario già in corso.

Il 24enne era stato arrestato precedentemente l'11 settembre del 2025, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Lecco. In quell’occasione, durante una perquisizione, gli agenti avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano una pistola detenuta illegalmente e con la matricola abras. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trapper Mouhib Zaccaria alias Baby Gang arrestato di nuovo a Lecco, contestati “porto abusivo di armi, rapine e maltrattamenti”

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