Arrestato di nuovo Baby Gang | il trapper è coinvolto in un'indagine per armi rapine e maltrattamenti

I carabinieri di Lecco hanno arrestato nuovamente Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, 24 anni. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine che coinvolge anche altre persone a lui note e riguarda reati di armi, rapine e maltrattamenti. L’uomo è stato portato in carcere.

I carabinieri di Lecco hanno arrestato di nuovo Zaccaria Mouhib, il trapper noto come Baby Gang. Il 24enne è finito in carcere insieme a persone "a lui note" nell'ambito di un'indagine per armi, rapine e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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