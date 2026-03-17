Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti deteriorati la Regione ricostruisce il caos al Monaldi | Ora ripensiamo tutto il sistema

La Regione ha ricostruito il quadro dei trapianti all’ospedale Monaldi di Napoli, evidenziando che alcuni interventi sono stati eseguiti fuori dai protocolli e che i rapporti tra i team coinvolti sono deteriorati. La situazione riguarda anche il caso del piccolo Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito da Bolzano. La Regione annuncia un ripensamento dell’intero sistema.

È «estremamente preoccupante» il quadro emerso finora sull’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio scorso è morto il piccolo Domenico Caliendo dopo il fallito trapianto di cuore da Bolzano. Lo ha riferito il presidente della Regione Campania Roberto Fico, annunciando un primo pacchetto di misure dopo il tragico epilogo della vicenda del cuore giunto a Napoli “bruciato” a seguito di una drammatica catena di errori. Dopo i controlli degli ispettori del ministero della Salute, all’azienda ospedaliera dei Colli da cui dipende il Monaldi arriverà innanzitutto una ispezione straordinaria, che si avvarrà anche di professionalità esterne e... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Programma di trapianto pediatrico cardiaco, il presidente della Regione Campania dopo la morte di DomenicoDopo la morte del piccolo Domenico per6il trapianto di un cuore bruciato era stata sospesa l’attività di trapianti pediatrici al “Monaldi” di Napoli. Contenuti utili per approfondire Trapianti di organi fuori dai... Temi più discussi: Trapianti di rene. Il Centro del San Camillo di Roma supera i 700 interventi; Trapianto ponte di fegato di maiale ingegnerizzato tiene in vita un paziente, fino alla disponibilità di un organo umano; Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti deteriorati, la Regione ricostruisce il caos al Monaldi: Ora ripensiamo tutto il sistema; Donna di 83 anni muore e dona gli organi: la sua scelta salva tre vite. Monaldi, linea dura di Fico: «Ispezione straordinaria e stop trapianti pediatrici»«Un quadro estremamente preoccupante», lo definisce Roberto Fico all’esito dell’ispezione avviata quando è saltata fuori la vicenda del trapianto andato male per ... ilmattino.it Dai trapianti alla nazionale di tennis: la rinascita del materano Francesco FioreFrancesco Fiore, materano, affronta trapianti e sfide sportive per promuovere la donazione di organi e celebrare la vita. trmtv.it Caso Monaldi, la Regione scopre criticità gravi: stop ai trapianti pediatrici: Ispezione straordinaria al Monaldi dopo il caso del piccolo Domenico Caliendo: la Regione sospende i trapianti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e trasferisce il Centro Trapi - facebook.com facebook Trapianti di cornea fatti con scaglie di pesce x.com