Milan Florenzi compie 35 anni | gli auguri del club rossonero sui social

Oggi, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi compie 35 anni e il club rossonero ha condiviso sui social gli auguri per il suo compleanno. La squadra ha pubblicato un messaggio dedicato all’ex giocatore, che ha vestito la maglia del Milan in diverse stagioni. La celebrazione si è svolta attraverso un post sui canali ufficiali del club.

Quest'oggi, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni. L'ex calciatore, con un lungo passato alla Roma e una 'breve' parentesi al Milan (dal 2021 al 2025), ha vinto con i rossoneri uno scudetto (quello del 2022 con Stefano Pioli sulla panchina) e una Supercoppa Italiana (battuta l'Inter in finale con Sergio Conceicao alla guida). In 4 stagioni con addosso la maglia del Diavolo, l'ex terzino ha totalizzato ben 77 presenze tra tutte le competizioni, con annessi 3 gol e 4 assist. In questa splendida giornata, il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordare e festeggiare il proprio ex calciatore utilizzando i propri profili social per fare gli auguri.