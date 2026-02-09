Disperso sul Monte Grappa | trovato senza vita l’escursionista Beniamino Carlesso

Questa notte, sul Monte Grappa, è stata trovata senza vita Beniamino Carlesso, l’escursionista di 70 anni di Loria. Era scomparso da domenica e le ricerche sono durate tutta la notte. Quando i soccorritori lo hanno trovato, ormai non c’era più nulla da fare.

Tragedia sul Monte Grappa: l’escursionista Beniamino Carlesso, 70 anni, residente a Loria, è stato trovato senza vita nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. Il corpo è stato individuato in un canalone della Valle dell’Astego, in seguito a intense ricerche che hanno coinvolto Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale della Guardia di Finanza. Le ricerche erano state attivate nel tardo pomeriggio di ieri, quando il figlio di Carlesso aveva dato l’allarme dopo che il padre non aveva fatto rientro da un’escursione solitaria. L’uomo aveva lasciato alla moglie precise indicazioni sul percorso che avrebbe seguito, partendo dalla Valle di San Liberale e toccando Cima Grappa, Malga Val Vecchia e Pian della Bala.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un escursionista di 70 anni è stato trovato morto sulle pendici del Monte Grappa, dopo ore di ricerche.

È stato ritrovato senza vita l'escursionista francese disperso da ieri a Beaulard, in Valsusa.

