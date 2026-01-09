Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Genova, in via Natale Gallino, nel quartiere di Pontedecimo. Un uomo è stato travolto da un tir in circostanze ancora da chiarire, con un impatto violentissimo. La scena, di grande impatto, ha suscitato grande cordoglio e attenzione tra la comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un venerdì mattina iniziato come tanti si è trasformato in tragedia a Genova, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Natale Gallino, nel quartiere di Pontedecimo. L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando un pedone è stato investito da un autocarro mentre attraversava la carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima, deceduta sul colpo. In un primo momento si era parlato di un motociclista coinvolto nello scontro, ma con il passare dei minuti è emerso che si trattava invece di un pedone. Un chiarimento arrivato mentre sul posto si concentravano i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, chiamate a gestire una scena particolarmente complessa e dolorosa.

© Thesocialpost.it - Tragedia mortale in Italia, travolto da un tir in città: impatto violentissimo. La scena atroce

