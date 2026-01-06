Tragedia dell’Epifania in via Scillitani | pedone travolto e ucciso da un' auto
Nella serata di martedì 6 gennaio, in via Scillitani, si è verificato un incidente mortale coinvolgendo un pedone. Un veicolo ha investito una persona mentre attraversava le strisce pedonali all’uscita secondaria della Villa comunale, causando la sua morte. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio e attenzione nella zona, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Tragedia nella sera di oggi, martedì 6 gennaio, in via Scillitani. Un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto, all’altezza delle strisce pedonali dell’uscita secondaria della Villa comunale. L’impatto è stato fatale. A perdere la vita un 25enne. L’automobilista, alla guida di un’Opel Astra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
