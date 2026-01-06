Tragedia dell’Epifania in via Scillitani | pedone travolto e ucciso da un' auto

Nella serata di martedì 6 gennaio, in via Scillitani, si è verificato un incidente mortale coinvolgendo un pedone. Un veicolo ha investito una persona mentre attraversava le strisce pedonali all’uscita secondaria della Villa comunale, causando la sua morte. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio e attenzione nella zona, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.