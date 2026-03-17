Il traffico a Roma il 17 marzo 2026 alle 18:30 è particolarmente intenso sulle strade consolari in uscita dalla città. La luce verde sulla regione Lazio indica che molte auto stanno percorrendo queste vie, creando code e rallentamenti evidenti. La situazione riguarda principalmente le arterie principali che collegano la capitale alle zone circostanti, con un flusso di veicoli elevato in quel momento.

luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto di Ciampino a Santa Maria delle Mole verso Albano incidente sulla tangenziale est in corrispondenza del Bivio per la A24 Roma L'Aquila in direzione San Giovanni a partire da via dei Monti Tiburtini sulla Pontina km di coda tra Spinaceto e il Raccordo Anulare verso il centro auto in fila anche in direzione Latina tra via Cristoforo Colombo il raccordo in programma questa sera la chiusura della A1 Roma Napoli treno Anagni Valmontone in direzione Roma dalle 22 alle 5 chiusura sulla A12 Roma.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 18:30

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Nelle notti del 16, 17 e 18 marzo via Roma chiusa al traffico - facebook.com facebook