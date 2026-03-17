Il traffico a Roma al 17 marzo 2026 alle 7:30 presenta rallentamenti e code sul Grande Raccordo Anulare in entrambe le carreggiate, a causa di un'intensa circolazione. Le auto si muovono a passo d'uomo e si registrano congestioni lungo varie tratte del raccordo. La situazione interessa diversi punti della circolazione cittadina, creando disagi agli automobilisti in transito.

Luceverde Roma rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna dalla Caterina e labbra e su quella esterna tra la Prenestina e la Tiburtina concessione traffico sull'intero percorso il tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in direzione della capitale incolonnamenti sulla tangenziale est per traffico intenso tra Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico in entrata Roma code per traffico intenso su via Cassia La storta e via Trionfale altri file sulla via Flaminia è sulla via Salaria rispettivamente tra Labaro e via dei Due Ponti la motorizzazione civile e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 07:30

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