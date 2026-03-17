Il traffico sulla rete viaria laziale alle 9:30 del 17 marzo 2026 risulta molto intenso, specialmente nelle aree di maggiore attraversamento. Le strade principali sono congestionate e si registrano numerosi rallentamenti. La situazione coinvolge sia le arterie urbane che le uscite dalle città, con alcuni tratti che presentano code di notevole lunghezza. La circolazione rimane critica in diverse zone della regione.

Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti un po' su tutto l'anello ma soprattutto tra le uscite Grazie Flaminia nelle due direzioni è in carreggiata interna tratti dalla Nomentana all'appia code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina è proprio sulla Pontina per lavori si sta in Pomezia Nord a Castel Romano verso Roma chiusa fino al 30 Aprile l'uscita per via di Trigoria a complicare la situazione segnalato anche un incidente all'altezza di Castel Romano la polizia locale di Roma ci Segnala la chiusura temporanea di Viale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 09:30

Articoli correlati

Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio sulla via Pontina traffico intenso incidente stanno provocando rallentamenti e code nella zona di Pomezia verso Latina e in...

Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per...

Altri aggiornamenti su Traffico Lazio del

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Chiusure e deviazioni A1 Milano-Napoli dal 16 al 21 marzo: tutte le stazioni interessate in Lazio e Campania; Porti, Latrofa: Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio.

Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti un po' su ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a stiamo da raccordo anulare in ... romadailynews.it

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com