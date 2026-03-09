Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 17 | 30

Il traffico nella regione Lazio alle ore 17:30 del 9 marzo 2026 mostra rallentamenti sulla via Pontina a causa di un incidente che sta causando congestione e code. La circolazione risulta particolarmente intensa in questa zona, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità.

luce verde Lazio sulla via Pontina traffico intenso incidente stanno provocando rallentamenti e code nella zona di Pomezia verso Latina e in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il video per Prossedi in questo tratto si transita senso unico alternato regolato da nella zona di Roma file per traffico i lavori sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti cose poi sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe direzione centro in programma lavori notturni sulla diramazione Roma Sud dalle 22 alle 5 sarà chiuso per chi proviene da.