Le Fiamme Gialle hanno arrestato sei persone nell’ambito di un’operazione contro un traffico internazionale di droga a Orio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 216 grammi di marijuana e più di 218 chilogrammi di cannabis e hashish. L’attività illecita riguardava la coltivazione e la vendita di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al fermo degli sospetti e al sequestro della merce.

Smantellata dalle Fiamme Gialle un’attività illecita di coltivazione e messa in commercio di marijuana, con un sequestro di più di 218 chilogrami di cannabis e hashish. Sei persone sono state arrestate nell’ambito di una maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bergamo e il Varesotto contro il traffico internazionale di stupefacenti. L’indagine è scaturita dai controlli dei finanzieri della Compagnia di Orio al Serio in collaborazione con i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli accertamenti si sono concentrati sulle attività di import-export di una società di spedizioni operante nello scalo bergamasco: è stata scoperta un’azienda, con sede a Gavirate in provincia di Varese, formalmente attiva nel commercio all’ingrosso di cosmetici, ma in realtà coinvolta nell’esportazione di grandi quantitativi di droga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Traffico internazionale di droga a Orio: sei arresti, sequestrati 216 grammi di marijuana

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