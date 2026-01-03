Arezzo traffico di droga due arresti della Polizia di Stato sequestrati 450 grammi di cocaina

Il 31 dicembre, a Arezzo, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un cittadino italiano di 45 anni e un albanese di 40, per detenzione di droga. Durante un’operazione, sono stati sequestrati circa 450 grammi di cocaina. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla questura locale.

Nel pomeriggio del 31 dicembre, gli investigatori della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Arezzo, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 45 anni e un cittadino albanese di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 30990. L'operazione è scaturita da un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, svolto dalla Squadra Mobile in abiti civili. Durante l'attività di controllo, gli agenti hanno notato un'autovettura che effettuava movimenti sospetti nel centro cittadino.

