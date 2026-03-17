Traffico internazionale di droga a Orio | sei arresti sequestrati 216 chilogrammi di marijuana

Le Fiamme Gialle hanno smantellato un traffico internazionale di droga a Orio, arrestando sei persone coinvolte. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 216 chili di marijuana e hashish, frutto di un’attività di coltivazione e vendita illecita. L’operazione ha portato alla scoperta di un vasto sistema di distribuzione che coinvolge diverse nazioni.

Smantellata dalle Fiamme Gialle un’attività illecita di coltivazione e messa in commercio di marijuana, con un sequestro di più di 218 chilogrammi di cannabis e hashish. Sei persone sono state arrestate nell’ambito di una maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bergamo e il Varesotto contro il traffico internazionale di stupefacenti. L’indagine è scaturita dai controlli dei finanzieri della Compagnia di Orio al Serio in collaborazione con i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli accertamenti si sono concentrati sulle attività di import-export di una società di spedizioni operante nello scalo bergamasco: è stata scoperta un’azienda, con sede a Gavirate in provincia di Varese, formalmente attiva nel commercio all’ingrosso di cosmetici, ma in realtà coinvolta nell’esportazione di grandi quantitativi di droga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Traffico internazionale di droga a Orio: sei arresti, sequestrati 216 grammi di marijuanaSmantellata dalle Fiamme Gialle un’attività illecita di coltivazione e messa in commercio di marijuana, con un sequestro di più di 218 chilogrami di...

Traffico di droga tra Sicilia e Catalogna, smantellata rete internazionale: 12 arresti e beni sequestrati per un milione di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta tra Italia e Spagna La Guardia di finanza di Catania, insieme alla Policía Nacional spagnola, ha...

Altri aggiornamenti su Traffico internazionale

Temi più discussi: Cocaina dal Venezuela, chiesti in tutto 14 anni: le istanze della pm Lilliu per 4 degli imputati per traffico internazionale di droga; Traffico internazionale di droga, otto condanne a Torino; L'auto con 15 chili di cocaina dalla Svizzera fermata prima di arrivare a Milano: arrestato corriere; Traffico internazionale di droga da 2 milioni di euro: ovulatori carichi verso il Nordest. Arrestate 18 persone.

A Orio scoperto traffico internazionale di stupefacenti: sequestrati oltre 218 chili di droga, sei arresti - Foto e videoScoperta dalla Guardia di Finanza un’attività di produzione e traffico internazionale di marijuana tra Bergamo e il Varesotto: sequestrati oltre 218 kg di droga e arrestati sei responsabili, tra cui i ... ecodibergamo.it

Traffico internazionale di droga a Orio: sei arresti, sequestrati 216 grammi di marijuanaMaxi sequestro in un'azienda di Gavirate nel Varesotto: scoperta una serra con lampade a led, impianti di irrigazione e aerazione. Le spedizioni erano etichettate come prodotti cosmetici per eludere i ... bergamonews.it

Ti arrestano per traffico internazionale di droga. Ti costringono a confessare a suon di schiaffi e pugni. Ti condannano per un reato mai commesso. Un inferno da cui uscirai solo dopo 31 anni (sì, TRENTUN ANNI) totalmente scagionato. Ma con addosso per s x.com

TRAFFICO DI COCAINA DAL BRASILE ALL'EUROPA: PRIME CONDANNE NELL'INCHIESTA SAMBA DELLA DDA DI TORINO La sentenza del gup per il rito abbreviato: fino a 18 anni di carcere per gli imputati coinvolti nel presunto traffico internazionale di dr - facebook.com facebook