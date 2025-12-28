Firenze stop all’Alta velocità per una persona investita sui binari | traffico ferroviario in tilt e ritardi fino a due ore

A Firenze, il traffico ferroviario dell’Alta velocità ha subito un’interruzione a causa di un incidente sui binari presso la stazione di Rifredi. La presenza di una persona investita ha causato ritardi fino a due ore, con conseguenti disagi per i pendolari e la circolazione ferroviaria. La situazione resta sotto monitoraggio, e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di ripristino e sulle eventuali cause dell’incidente.

Disagi alla circolazione ferroviaria nel tardo pomeriggio di oggi sulla linea dell’Alta velocità a Firenze, dove una persona è stata investita sui binari nei pressi della stazione di Rifredi. L’incidente ha causato il blocco dei treni a partire dalle 18.35, con la ripresa graduale della circolazione solo dopo le 19.20, una volta conclusi gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. I treni coinvolti dai ritardi. Il convoglio coinvolto nell’investimento è un treno Italo. Durante l’interruzione, decine di collegamenti sono rimasti fermi o hanno accumulato pesanti ritardi: coinvolti convogli Frecciarossa, Intercity e treni regionali, con tempi di percorrenza aumentati tra i 60 e i 120 minuti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Firenze, bloccata l’Alta velocità: una persona investita sui binari, ritardi fino a 100 minuti Leggi anche: Persona investita sui binari a Firenze: Alta Velocità e Intercity con ritardi fino a 100 minuti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop. Alcune linee di bus viaggeranno fino alle 2,30, aperti i parcheggi scambiatori #ANSAmotori #ANSA x.com Per l’ultimo dell’anno a Firenze confermate la ztl no stop e il servizio tramvia senza interruzioni, oltre al potenziamento del trasporto pubblico su gomma. #controradionews - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.