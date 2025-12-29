Pavia Fondazione della Comunità stanzia oltre 500mila euro per sette progetti

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia ha approvato il finanziamento di oltre 500.000 euro destinati a sette progetti nell’ambito del bando “Iniziative per la comunità”. Questa iniziativa, evoluzione degli “Interventi emblematici provinciali” di Fondazione Cariplo, mira a sostenere progetti che favoriscano lo sviluppo e il benessere della comunità pavesa.

Pavia, 29 dicembre 2025 – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della comunità della Provincia di Pavia, guidata dal presidente Giancarlo Albini ha deliberato i progetti ammessi a cofinanziamento a valere sul bando “Iniziative per la comunità”, che rappresenta l’evoluzione degli “Interventi emblematici provinciali” promossi da Fondazione Cariplo. Il budget è di 512mila euro messi (400mila del bando 2025 e 112mila euro di residui del 2024). Sono pervenute 8 richieste di finanziamento per un totale complessivo di 658.851,85 euro per 7 di queste il Consiglio ha deciso il cofinanziamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

