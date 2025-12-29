Pavia Fondazione della Comunità stanzia oltre 500mila euro per sette progetti
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia ha approvato il finanziamento di oltre 500.000 euro destinati a sette progetti nell’ambito del bando “Iniziative per la comunità”. Questa iniziativa, evoluzione degli “Interventi emblematici provinciali” di Fondazione Cariplo, mira a sostenere progetti che favoriscano lo sviluppo e il benessere della comunità pavesa.
Pavia, 29 dicembre 2025 – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della comunità della Provincia di Pavia, guidata dal presidente Giancarlo Albini ha deliberato i progetti ammessi a cofinanziamento a valere sul bando “Iniziative per la comunità”, che rappresenta l’evoluzione degli “Interventi emblematici provinciali” promossi da Fondazione Cariplo. Il budget è di 512mila euro messi (400mila del bando 2025 e 112mila euro di residui del 2024). Sono pervenute 8 richieste di finanziamento per un totale complessivo di 658.851,85 euro per 7 di queste il Consiglio ha deciso il cofinanziamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: La Fondazione Cariparo stanzia oltre 2 milioni di euro per fronteggiare le emergenze sociali
Leggi anche: Nuovo manto in erba sintetica per il "Pirani": il Comune stanzia 500mila euro
Pavia, Fondazione della Comunità stanzia oltre 500mila euro per sette progetti - Tra gli altri, via a un nuovo centro Caritas e al restauro del ciclo pittorico della cripta di San Giovanni Domnarum. ilgiorno.it
Da Fondazione Comunità oltre 500mila euro a 7 progetti sul territorio - Il consiglio di amministrazione premia le iniziative più originali: dal centro d’ascolto della Caritas alla rigenerazione di aree urbane fino al Ticinum ... laprovinciapavese.gelocal.it
Terzo Settore: 'marchio di qualità' a Fondazione di Pavia - E' il "marchio di qualità" che è stato attribuito alla Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia (Ente Filantropico), che risulta ora iscritta all'Istituto Italiano ... ansa.it
Fondazione della Comunità di Pavia finanzia sette progetti per oltre mezzo milione di euro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.