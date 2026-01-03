Festa dei Carri di Sant' Antuono | il programma completo

La Festa dei Carri di Sant'Antuono a Macerata Campania è un evento che unisce tradizione, musica e arte, celebrando l'antica devozione a Sant'Antonio Abate. Nel 2026, l’appuntamento si rinnova con un programma ricco di iniziative che coinvolgono tutta la comunità, mantenendo vivo il patrimonio culturale locale. Scopri tutte le tappe e i momenti principali di questa tradizionale festa.

Il 2026 parte subito con l'entusiasmo, la tradizione, la musica, l'arte e l'orgoglio della Festa di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania. La Festa dei Carri di Sant'Antuono ha riconfermato la partnership con Radioclub91 e a raccontare questo viaggio intriso di cultura e bellezza sarà lo speaker.

