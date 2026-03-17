Torna Death Café parlare di morte per celebrare la vita

I Death Café sono incontri in cui si discute di morte in modo aperto e informale, spesso accompagnati da una tazza di tè o caffè. Non sono luoghi di lutto, ma spazi dedicati a riflettere sulla fine della vita, coinvolgendo chiunque voglia partecipare. Questi incontri si svolgono in diverse città e attirano persone di tutte le età interessate a confrontarsi sul tema senza tabù.

Si chiamano Death Café, letteralmente i “Caffè della morte”, ma sono l’opposto di un luogo di ritrovo lugubre per persone affrante vestite di nero. Li ha ideati nel 2004 il sociologo svizzero Bernard Crettaz quando ha capito che la nostra società ha bisogno di uno spazio in cui condividere pensieri, angosce ed esperienze legate alla nostra finitezza, per provare a darle un senso. E non è casuale che di mezzo ci siano tazze di the, caffè e biscottini: niente ci unisce come l’atto di mangiare insieme. Un rito che crea legami e invita al dialogo. Per l’occasione una sala riunioni della sede milanese di CBM in via Melchiorre Gioia 72 viene trasformata in un accogliente salotto con tavolini disposti in piccoli gruppi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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