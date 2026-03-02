Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower un mese di eventi per celebrare donne nella musica

In occasione dell'International Women's Month, gli Hard Rock Cafe International e Coca Cola organizzano il programma Women Empower, un mese di eventi dedicati a celebrare il ruolo delle donne nella musica. La iniziativa prevede concerti, incontri e attività che coinvolgono artisti e pubblico, con l'obiettivo di mettere in evidenza il contributo femminile nel settore musicale. La serie di eventi si svolge in diverse location e durerà tutto il mese di marzo.

Rma, 2 mar. (Adnkronos) - In occasione dell'International Women's Month, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano il talento femminile nel mondo della musica con "Women Empower", una serie di contenuti e attività speciali in programma per tutto il mese di marzo, con appuntamenti dedicati anche al pubblico delle città di Roma, Firenze e Venezia. L'iniziativa si inserisce nella campagna internazionale promossa da Hard Rock International, che anche quest'anno rinnova la collaborazione con Coca Cola per valorizzare le voci e le storie delle donne che contribuiscono all'evoluzione dell'industria musicale. L'obiettivo della campagna è ambizioso: 1.000 eventi in tutto il mondo tra concerti al femminile, performance speciali, incontri, workshop e iniziative community based, tra questi anche le serate in programma nei cafe italiani.