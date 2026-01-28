Igor Protti torna a parlare in un video e lo fa per celebrare la vita. L’ex calciatore mostra ancora una volta il suo spirito forte e autentico, lontano dai riflettori e dalle luci del calcio. Protti non si è mai limitato a essere solo un giocatore, ma ha sempre rappresentato un esempio di umanità e coraggio.

Igor Protti non è mai stato soltanto un calciatore. È stato, e continua a essere, un simbolo di umanità, coraggio e autenticità. Oggi, lontano dai campi da gioco ma ancora profondamente legato al suo pubblico, torna protagonista in un progetto artistico che parla di vita, memoria e speranza. L’ex attaccante, amatissimo in ogni piazza in cui ha giocato, ha scelto di mettersi in gioco in una veste nuova, prestando il proprio volto al videoclip di un brano musicale che racconta emozioni intime e universali. Un gesto che va oltre lo sport e che assume un significato ancora più profondo nel momento personale che sta attraversando, segnato dalla sua battaglia contro un tumore al pancreas. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Igor Protti torna in video per celebrare la vita

Approfondimenti su Igor Protti

Igor Protti, ex calciatore e simbolo del calcio italiano, affronta una sfida personale importante: il desiderio di guarire.

Igor Protti ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo gratitudine per essere ancora vivo e sperando di non ricevere ulteriori brutte notizie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Igor Protti

Argomenti discussi: Bari sotto la neve: Luca Laruccia, in arte Radiosuoff torna con Fuori Nevica e c'è un cameo di Igor Protti; Bari sotto la neve: Luca Laruccia, in arte Radiosuoff torna con 'Fuori Nevica' e c'è un cameo di Igor Protti Tra amore e innovazione tecnologica; Protti: Lotto contro la malattia. Ho vestito la maglia della Lazio con grande onore…; Protti: Tornare all’Olimpico e vedere il derby sarebbe il top.

Igor Protti, la lotta contro la malattia e la musica: l’ex calciatore nel video di Luca LarucciaIgor Protti non ha mai smesso di lottare. Lo ha fatto sui campi di tutta Italia, diventando l’idolo delle tifoserie di ogni squadra in cui ha giocato, e ... chiamamicitta.it

Bari sotto la neve: Luca Laruccia, in arte Radiosuoff torna con Fuori Nevica e c’è un cameo di Igor Protti Tra amore e innovazione tecnologicaUna città di mare sotto la neve. Bari trasformata in un paesaggio invernale che non le appartiene, una distesa bianca che interrompe l’abitudine e si fa spazio tra i palazzi della costa. Sotto questa ... noinotizie.it

radiosei. . La battaglia con la vita di Igor Protti! Ora in collegamento a Radiosei! Segui la diretta su radiosei.it - facebook.com facebook