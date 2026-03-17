Un detenuto di Trapani di 62 anni si è impiccato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove era rinchiuso da 14 anni. La sua morte è stata confermata dalle autorità carcerarie e ha suscitato attenzione sulle condizioni di detenzione. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali, che ne hanno dato notizia senza commentare le cause o le circostanze specifiche.

La tragica scomparsa di Bernardo Pace, un cittadino di 62 anni originario di Trapani, ha segnato un momento di profonda riflessione nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il corpo è stato rinvenuto privo di vita nella cella del blocco E intorno alle 18:30, in seguito a un atto di impiccagione. Questa drammatica vicenda si intreccia con le recenti sentenze emesse lo scorso gennaio, quando il soggetto aveva subito una condanna a 14 anni e 4 mesi all’interno del processo denominato Hydra. La condanna riguardava un’associazione criminale che vedeva la collaborazione tra diverse organizzazioni della criminalità organizzata. Il peso delle alleanze criminali e la sentenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: detenuto di Trapani si impicca dopo 14 anni

Articoli correlati

Ex detenuto condannato per omicidio si toglie la vita in carcere dopo anni di isolamento e conflitti interniPietro Giovanni Marinaro, 74enne condannato all’ergastolo per due omicidi di alto profilo commessi negli anni Novanta, si è tolto la vita all’interno...

Leggi anche: Carceri, detenuto si toglie la vita a Torino. Mattarella: suicidi sconfitta per lo Stato

Aggiornamenti e notizie su Torino detenuto di Trapani si impicca...

Torino, detenuto di 62 anni si suicida in carcere. Il sindacato: «Al Lorusso e Cutugno situazione sempre più critica»Originario della provincia di Trapani, era stato condannato in via definitiva per reati di mafia: si è impiccato in cella, nel padiglione E ... torino.corriere.it

Detenuto trovato morto nel carcere delle Vallette a Torino, è stato un tragico gesto volontarioIl boss mafioso Bernardo Pace, 62 anni, originario della provincia di Trapani e condannato per fatti avvenuti in Lombardia, è stato trovato morto dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio nel ... torinotoday.it