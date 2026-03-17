La Juventus ha deciso di concentrarsi su un centrocampista, lasciando da parte l'idea di acquistare Tonali. La trattativa con il giocatore è considerata molto complicata e al momento sembra difficile portarla a termine. La società ha spostato l’attenzione su altri obiettivi di mercato, rinunciando a quel nome. La possibilità di arrivare a Tonali appare sempre più remota.

Il sogno Tonali Juve rischia di rimanere tale: l’affare è difficilissimo. E intanto la società bianconera ha spostato l’attenzione su questo centrocampista. La Juve ha fissato i suoi obiettivi per la prossima sessione di mercato, puntando a elevare sensibilmente il tasso tecnico del reparto centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità di Luciano Spalletti è quella di alzare la qualità della mediana attraverso innesti di caratura internazionale. MERCATO JUVE LIVE Il grande sogno risponde al nome di Sandro Tonali, ma la trattativa si sta facendo ogni giorno più complicata. La ricca concorrenza inglese, con l’Arsenal e il Manchester United in forte pressing, ha spinto il club bianconero a valutare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, il sogno di mercato bianconero è sempre più difficile e la società ha spostato l’attenzione su questo centrocampista

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