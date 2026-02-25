Marchisio sprona l’ambiente | Sarà dura recuperare ma la Juve deve crederci Tonali in bianconero? Dico questo

Marchisio ha criticato la preparazione della Juventus, attribuendo le difficoltà alle recenti sconfitte. Con tono deciso, ha invitato i tifosi a mantenere la fiducia, nonostante le sfide in campionato. Ha anche espresso un parere su Tonali, suggerendo che potrebbe adattarsi bene alla squadra. La sua voce si aggiunge al coro di appassionati che chiedono maggiore determinazione. La partita di questa sera rappresenta un banco di prova importante per i bianconeri.

Marchisio ha caricato l’ambiente bianconero in vista del match di questa sera con il Galatasaray. Poi ha parlato anche del possibile arrivo di Tonali. Claudio Marchisio, il “Principino”, di battaglie europee e rimonte ne ha vissute tante. Dal Galatasaray a tutte le vicende da casa Juve, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: LA SCOMMESSA SULLA QUALIFICAZIONE «Io non punto mai nulla, nemmeno le pizze con gli amici. Sarà dura recuperare tre gol senza subirne. Soprattutto per il periodo difficile che sta attraversando la squadra di Spalletti. Però la Juventus deve crederci, è Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

