Tiro alla fune l’Italia conquista quattro medaglie ai Mondiali indoor!

Durante i Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune 2026, svoltisi a Taipei, l’Italia ha conquistato quattro medaglie. La spedizione azzurra ha portato a casa risultati importanti, contribuendo a un bilancio complessivamente positivo. La competizione ha visto coinvolti diversi atleti italiani, che hanno portato a termine le gare con successo. I successi si sono concentrati in varie categorie del torneo.

Va in archivio con un bilancio trionfale la spedizione azzurra a Taipei per i Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune 2026. L’Italia ha collezionato infatti un bottino di quattro medaglie nelle sfide tra le rappresentative nazionali, con un argento e tre bronzi, mentre nelle prove riservate ai club sono arrivati una vittoria e tre secondi posti complessivi. Focalizzandoci sui risultati ottenuti dagli atleti italiani con la maglia azzurra, il miglior piazzamento è stato ottenuto nella categoria 640kg Senior Uomini con il posto d’onore alle spalle dei padroni di casa di Taiwan (ultimo atto perso per 3-0). Terza posizione finale invece nelle categorie 680kg Senior Uomini, 560kg Senior Uomini e 580kg Mista Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro alla fune, l’Italia conquista quattro medaglie ai Mondiali indoor! Articoli correlati Slittino, l’Italia conquista tre medaglie ai Mondiali juniores: Lucas Haselrieder in luceL’Italia ha conquistato tre medaglie nella prima giornata dei Mondiali juniores di slittino, incominciati oggi sul budello di Altenberg (Germania) a... Dominio ai campionati italiani. Il tiro alla fune parla fermano: "Una passione che si tramanda"Il grande tiro alla fune indoor ha celebrato un altro atto tricolore firmato Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, confermando... Aggiornamenti e notizie su Tiro alla fune l'Italia conquista... Temi più discussi: Mondiali tiro alla fune: due atleti valtellinesi in gara a Taipei; DELEGAZIONE AZZURRA FIGEST IN PARTENZA PER I MONDIALI DI TIRO ALLA FUNE DI TAIPEI; Mondiali tiro alla fune: bronzo per l’Italia, sul podio anche due valtellinesi; Tiro alla fune: argento Mondiale per la Morbegno FiGeSt. Matelica, la giudice Ferioli ai Mondiali di tiro alla fune di Taipei: «Il prossimo settembre partiremo per il Sud Africa»Tra i giudici della FIGeST ai Mondiali di tiro alla fune di Taipei spicca la presenza della giudice di Matelica Laura Ferioli ... centropagina.it Tiro alla fune: il bronzo ai mondiali parla fermanoBRONZO - la squadra maschile è infatti composta da Rossano Biondi, Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Francesco Spaccapaniccia (Bellatores), Eugenio Gargiulo, Luigi Terminiello (Asd Lubrens ... cronachefermane.it Possente, maestoso, straordinariamente forte. Il cavallo da tiro belga è una delle razze più potenti al mondo. Può arrivare a pesare fino a una tonnellata ed è stato allevato per oltre un secolo per trainare carri, arare i campi e svolgere i lavori più pesanti. - facebook.com facebook "Dal #governo arroganza del potere”, Nicola #Gratteri alza ancora il tiro. Carlo #Nordio lo inchioda #referendum #giustizia #16marzo #iltempoquotidiano x.com